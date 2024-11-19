Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayınladı.

( Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Trabzonun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kars, Rize, Artvin, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan'ın karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU...

MGM 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

20 KASIM ÇARŞAMBA

MGM 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

21 KASIM PERŞEMBE

MGM 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

22 KASIM CUMA

MGM 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

23 KASIM CUMARTESİ

MGM 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



24 KASIM PAZAR

( Foto: ahaber.com.tr arşiv)

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



BURSA 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 9°C, 19°C

Parçalı bulutlu



(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 7°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 19°C

Parçalı bulutlu

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ -2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Trabzonun doğusu ile Rize, Samsun, Artvin ve Ordu çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan'ın karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, yarın öğle saatlerinde sonra bölgenin güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



