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3 ilde silah kaçaklarına operasyon! 16 şüpheli yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 20:46
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3 ilde silah kaçaklarına operasyon! 16 şüpheli yakalandı

Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca, ⁠7 ruhsatsız av tüfeği, ⁠1105 fişek, ⁠7 şarjör, ⁠10 bıçak ile ⁠42 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Kayseri, Yozgat ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

YAKAYI ELE VERDİLER

Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonunda 45 ekip ve 130 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca, ⁠7 ruhsatsız av tüfeği, ⁠1105 fişek, ⁠7 şarjör, ⁠10 bıçak ile ⁠42 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

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