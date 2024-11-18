Malatya’da ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi

Malatya'da yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan Hamza Çetin isimli kepçe operatörünün kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.

A Haber muhabiri Barış Türel, çöken binanın olduğu bölgede (A Haber ekran görüntüsü)

A HABER OLAY YERİNDE

A Haber muhabiri Barış Türel olay yerinden detayları aktardı. Türel, "Şu anda kurtarma çalışmaları sürüyor. 4 katlı ağır hasarlı bir bina yıkılıyordu. Bina aniden çöktü. Kepçe operatörü ekskavatörün altında kaldı. Şu anda ona ulaşmak için ekipler zamanla yarışıyor. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içerisine aldı." ifadelerini kullandı.