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Malatya'da ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2024 16:22 Güncelleme: 18.11.2024 16:43
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Malatya’da ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi

Malatya'da ekipler tarafından yıkımı yapılan ağır hasarlı bir bina iş makinesinin üzerine devrildi. Olayda kepçe operatörü enkaz altında kaldı. Operatörü kurtarmak için çalışma başlatıldı. Olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Barış Türel, bölgeden son gelişmeleri aktardı. Türel, "Bina aniden çöktü. Kepçe operatörü ekskavatörün altında kaldı." dedi.

Malatya'da yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

A HABER OLAY YERİNDE

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan Hamza Çetin isimli kepçe operatörünün kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.

A Haber muhabiri Barış Türel, çöken binanın olduğu bölgede (A Haber ekran görüntüsü)A Haber muhabiri Barış Türel, çöken binanın olduğu bölgede (A Haber ekran görüntüsü)

A HABER OLAY YERİNDE
A Haber muhabiri Barış Türel olay yerinden detayları aktardı. Türel, "Şu anda kurtarma çalışmaları sürüyor. 4 katlı ağır hasarlı bir bina yıkılıyordu. Bina aniden çöktü. Kepçe operatörü ekskavatörün altında kaldı. Şu anda ona ulaşmak için ekipler zamanla yarışıyor. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içerisine aldı." ifadelerini kullandı.

A Haber olay yerindeA Haber olay yerinde A HABER OLAY YERİNDE

Ağır hasarlı binada göçük! Kepçe operatörü...Ağır hasarlı binada göçük! Kepçe operatörü... AĞIR HASARLI BİNADA GÖÇÜK! KEPÇE OPERATÖRÜ...

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