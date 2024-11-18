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Korku dolu anlar! Etrafını kurt sürüsü sardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 18.11.2024 16:02
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Korku dolu anlar! Etrafını kurt sürüsü sardı

Ankara Polatlı'da traktörle tarlasını süren Ali Yaman'ın etrafını kurt sürüsü sardı. Çiftçi korku dolu anlar yaşarken olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tarlasını süren çiftçinin etrafını kurt sürüsü sardı.

KORKU DOLU ANLAR! ETRAFINI KURT SÜRÜSÜ SARDI

Korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile işte böyle görüntülendi.

Olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde akşam saatlerinde yaşandı. Tarlasını traktörle süren Ali Yaman'ın etrafını kurt sürüsü sardı.

Kurt sürüsü (DHA)Kurt sürüsü (DHA)

Bir anda çok sayıda kurdun arasında kalan çiftçi Yaman, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Çiftçinin o esnada sakinliğini koruyarak işine devam etmesi olası bir saldırının da önüne geçmesini sağladı.

Korku dolu anlar! Etrafını kurt sürüsü sardıKorku dolu anlar! Etrafını kurt sürüsü sardı KORKU DOLU ANLAR! ETRAFINI KURT SÜRÜSÜ SARDI

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