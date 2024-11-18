Korku dolu anlar! Etrafını kurt sürüsü sardı

Tarlasını süren çiftçinin etrafını kurt sürüsü sardı.

Korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile işte böyle görüntülendi.

Olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde akşam saatlerinde yaşandı. Tarlasını traktörle süren Ali Yaman'ın etrafını kurt sürüsü sardı.

Kurt sürüsü (DHA)

Bir anda çok sayıda kurdun arasında kalan çiftçi Yaman, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Çiftçinin o esnada sakinliğini koruyarak işine devam etmesi olası bir saldırının da önüne geçmesini sağladı.