Alkollü araç kullandı! Savunması pes dedirtti: İnanmıyorum komiserim bir daha ölçebilir miyiz?

Kaza, 2000 Evler Mahallesi 62. Sokak'ta meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)

E.D., kullandığı 50 EK 289 plakalı kamyoneti ile seyir halindeyken bir akaryakıt istasyonunda bulunan oto yıkama servisinin duvarına çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün yapılan alkol testinde 151 promil alkollü olduğu tespit edildi.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ



Trafik ekipleri sürücüye uygulanan ceza tutanaklarını imzalatmak istedi. Önce alkollü olduğuna inanmayan sürücü, "İnanmıyorum komiserim, bir daha ölçebilir miyiz?" diyerek tekrar ölçüm yapılmasını istedi.

Daha sonra alkollü olduğunu kabul eden sürücü bu sefer de ceza tutanaklarını alkollü oluğu için imzalamak istemedi.



TRAFİKTEN MEN EDİLDİ



Sürücüye 2. kez alkollü araç kullanmaktan ve sürücü belgesini ibraz etmemekten toplamda 8 bin 75 lira para cezası uygulanırken, kamyonet de trafikten men edildi.