İstanbul’da 5 katlı binada yangın paniği!

Yangın, saat 22.00 sıralarında Bahçelievler ilçesi Çelik Hançer Sokak'ta bir binada meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)



Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.



BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ



Çatı katında maddi hasara neden olan yangının kesin çıkış nedeni, yapılan incelemenin ardından belli olacak.