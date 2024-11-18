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İstanbul'da 5 katlı binada yangın paniği!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 18.11.2024 04:47 Güncelleme: 18.11.2024 05:24
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İstanbul’da 5 katlı binada yangın paniği!

İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Meydana gelen olayda binanın çatı kısmında hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Bahçelievler ilçesi Çelik Hançer Sokak'ta bir binada meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.

BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ

Çatı katında maddi hasara neden olan yangının kesin çıkış nedeni, yapılan incelemenin ardından belli olacak.

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