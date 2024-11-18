HAC ek kontenjan kayıtları ne zaman? 2025 HAC 2. kayıt takvimi | DİYANET HAC ücreti ne kadar, kaç TL?

Hacı adaylarının merakla beklediği 2025 hac ek kontenjan süreciyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, kesin kayıtların sona ermesiyle boş kalan kontenjanlar için ek kayıtların 21 Kasım 2024'te başlayacağını duyurdu. Bu süreçte adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kesin Kayıt Süreci Tamamlandı

2025 hac organizasyonu kapsamında toplamda 159 bin 798 kişi hac kuralarına katıldı. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazananlar, işlemlerini 4-15 Kasım tarihleri arasında tamamladı. Kesin kayıt yaptırmayanların bıraktığı kontenjanlar için ek kayıt süreci ise 21-29 Kasım tarihleri arasında devam edecek.

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Hac Ücretleri Belirlendi

Bu yıl hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) üzerinden tahsil edilecek. Konaklama seçeneklerine göre belirlenen ücretler şu şekilde açıklandı:

4 kişilik oda: 24.500 SAR

3 kişilik oda: 26.500 SAR

2 kişilik oda: 28.500 SAR

Vatandaşlar, tercih ettikleri oda tipine göre ödemelerini gerçekleştirecek.

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Hac Kayıt İşlemleri ve Eğitim Programı

Ek kontenjan kayıtları, kesin kayıt sürecinde olduğu gibi e-Devlet platformu üzerinden yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Kesin kayıt yaptıranlar, il müftülükleri tarafından düzenlenen hac hazırlık kurslarına katılacak ve hac eğitim portalı üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilecek.

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Hac Yolculuğu Tarihleri

2025 yılı hac organizasyonu için gidip dönüş tarihleri de açıklandı. Hacı adaylarının kutsal topraklara gidişleri 29 Nisan – 31 Mayıs 2025 arasında, dönüşleri ise 11 Haziran – 5 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ek Kontenjan Duyurusu Bekleniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 21 Kasım Perşembe günü ek kontenjanlarla ilgili resmi duyuruyu yapması bekleniyor. Bu süreçte adaylar, başvuru şartları ve detaylara Diyanet'in yayımladığı kılavuzdan ulaşabilecek.