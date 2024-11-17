Yayaya çarptı! Aracını bırakıp kaçtı | 1 yaralı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir sürücü, yayaya çarptıktan sonra aracını terk ederek olay yerinden kaçtı. Terk edilen araçta inceleme yapan ekipler, içinde bir köpek buldu. Öte yandan kaza ile birlikte ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan sürücünün peşine düştü. İşte detaylar...
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir sürücü, yayaya çarptıktan sonra aracını terk ederek olay yerinden kaçtı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada Göçmenler kavşağında Şerafettin D. idaresindeki 67 EP 415 plakalı Fiat marka araç, yolun karşısına geçmek isteyen Erdinç Şener'e çarptı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kazadan sonra yaya çarpmanın etkisiyle yere savrulurken, sürücü ise olay yerinden kaçarak evine saklandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Evine gelen polis ekiplerini fark eden Şerafettin D., bu kez evden başka bir yere kaçtı. Ekiplerin kovaladığı Şerafettin D.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. Ağır yaralanan yayanın ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
Araçta inceleme yapan ekipler, bir de sürprizle karşılaştı. Kaza sonrası terk edilen aracı inceleyen ekipler araçta bir köpek olduğunu fark etti. Köpek ve araç, çekici yardımıyla otoparka çekilirken, köpeğin sahipleri tarafından teslim alınacağı öğrenildi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Öte yandan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.