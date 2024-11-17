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İstanbul'da sobadan çıkan kıvılcımlar evi yaktı!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 05:07
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İstanbul’da sobadan çıkan kıvılcımlar evi yaktı!

İstanbul'un Aksaray ilçesinde kömürlü sobadan sıçrayan kıvılcımlar müstakil evi alevlere bürüdü. Evde yalnız yaşayan İ.B. (58) dumanları fark edip son anda kendini dışarı atarak kurtuldu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Meydana gelen olayda ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Hacılar Harmanı Mahallesi 5771 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi.

Yangına müdahale anından bir kare (İHA)Yangına müdahale anından bir kare (İHA)

Edinilen bilgiye göre, müstakil evde yalnız yaşayan İ.B., sobayı yaktıktan sonra yattı. Bir süre sonra sobadan çıkan kıvılcımlar halı ve koltuğun üzerine sıçrayarak yanmaya başladı.

Dumanın etkisiyle uyanan İ.B., yangını fark ederek kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevler kısa sürede evin içini sararken, İ.B. kendini dışarıya attı.

MAHALLE SAKİNLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzenine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin içi tamamen alevlere teslim olurken, mahalle sakinleri yangına hortumla müdahale etti.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası müstakil ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili araştırma başlatıldı.

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