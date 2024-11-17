Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Eşini ve kayınbiraderini öldürdü

Korkunç olay, 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Veysel Gökten, konuşmak için boşanma aşamasındaki, 3 çocuğunun annesi Ayşe Gökten'in kaldığı kayınbiraderi Resul Gedik'in evine gitti. Gökten, evde çıkan tartışmada eşine ve kayınbiraderine av tüfeğiyle ateş etti.

Olay yerinden bir kare - (DHA)

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Ayşe Gökten ile Resul Gedik kanlar içinde yere yığılırken, Veysel Gökten olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden kadın (DHA)



2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Eve gelen sağlık ekipleri Ayşe Gökten ve ağabeyi Resul Gedik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gökten ve Gedik'in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Veysel Gökten, jandarma komutanlığına götürüldü.