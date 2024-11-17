Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
Mersin'in Silifke ilçesinde Veysel Gökten, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini av tüfeği ile vurdu. İhbarla olay yerine gelen ekipler iki kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Korkunç olay, 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Veysel Gökten, konuşmak için boşanma aşamasındaki, 3 çocuğunun annesi Ayşe Gökten'in kaldığı kayınbiraderi Resul Gedik'in evine gitti. Gökten, evde çıkan tartışmada eşine ve kayınbiraderine av tüfeğiyle ateş etti.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Ayşe Gökten ile Resul Gedik kanlar içinde yere yığılırken, Veysel Gökten olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Eve gelen sağlık ekipleri Ayşe Gökten ve ağabeyi Resul Gedik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gökten ve Gedik'in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Veysel Gökten, jandarma komutanlığına götürüldü.