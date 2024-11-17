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Maltepe’de doktora saldırı! O saldırgan tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 18:27
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Maltepe’de doktora saldırı! O saldırgan tutuklandı

İstanbul'da Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde doktora saldıran şüpheli yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken saldırıya uğrayan doktorun ise şüphelinin babasının tedavi sürecinde yer almadığı tespit edildi.

İstanbul'da Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde doktora saldıran şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde 10 Kasım'da görevli doktor M.N.M.'ye saldıran A.S.A. yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOKTOR TEDAVİ DE YER ALMAMIŞ

Öte yandan olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin bir süre önce aynı hastanede tedavi gören babasının öldüğü, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiği, saldırıya uğrayan doktorun ise şüphelinin babasının tedavi sürecinde yer almadığı tespit edildi.

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