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Diyarbarkır'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 18:17
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Diyarbarkır’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kırsal Oğlaklı Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi.

İ.B.'nin kullandığı 07 BBV 588 plakalı otomobil ile N.T. yönetimindeki 34 BBG 529 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada N.T. ile yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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