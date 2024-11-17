İstanbul’da polise EYP ve molotof ile saldırmışlardı! O saldırganlar yakalandı

İstanbul'da terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında Demirkapı Mahallesi'nde terör propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine olay yerine intikal etti.

POLİSE TAŞLA SALDIRDILAR

Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta saat 21.30 sıralarında korsan gösteri düzenlendiği ihbarını alan polis harekete geçti. Maskeli oldukları ve yolu çöp konteynerleri ile kapattıkları öğrenilen 15-20 kişilik grup, sokağa gelen polis ekiplerine taşlı saldırıda bulundu. Bu sırada çevreye molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı attıkları belirlenen grup, polisin uyarılarının ardından sokak aralarına kaçarak uzaklaştı.

Olay yerinden bir kare | Görüntü-DHA

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de sokakta inceleme yaptı.

ÇÖP KONTEYNERLERİNİ YAKTILAR

Yapılan çalışmada, şüphelilerin slogan atarak çöp konteynerlerini yaktığı belirlendi. Yasa dışı eylem yaptığı tespit edilen F.İ. (18) ve Y.İ.(18) gözaltına alındı.

Şüphelilere ait dijital materyallere ve 1 balistik yeleğe de el konuldu. Emniyet güçlerinin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.