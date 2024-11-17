Karabük'te otomobil su kanalına düştü! Ölü ve yaralılar var
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada ikisi kadın 3 kişi yaralandı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, ikisi kadın 3 kişi yaralandı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Tufan P. idaresindeki otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Söğütlüçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak duble yolun ortasındaki su kanalına düştü.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Aracın kanaldaki beton menfeze çarptığı kazada, sürücü ile Halime, Yıldız ve Hüseyin P. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tufan P., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kadın yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.