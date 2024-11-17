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TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 21:23
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TEM Otoyolu’nda otomobil alev alev yandı!

İstanbul'da TEM Otoyolu yan yolda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. TEM Otoyolu yan yolda trafik bir süreliğine dururken, söndürme çalışmalarının ardından araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Başakşehir'de TEM Otoyolu yan yol Edirne istikametine meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 CKR 054 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Araçta bulunan 4 kişi hemen araçtan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. TEM Otoyolu yan yolda trafik bir süreliğine dururken, söndürme çalışmalarının ardından araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

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