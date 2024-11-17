Malatya’da feci kazadan acı haber! TIR’ın altında kalan 1 polisimiz şehit oldu

Malatya-Adıyaman karayolu üzerinde bir kazaya müdahale eden trafik polisi ekiplerine başka bir TIR çarptı. Feci kazada saman balyası yüklü TIR'ın altında kalan polisleri kurtarmak için tüm ekipler seferber oldu.

POLİSLERİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Doğanşehir ilçesi mevkiinde bir TIR'ın devrildiği kazaya müdahale eden trafik ekipleri başka bir TIR'ın altında kaldı. Kaza sonrası bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, trafiğe kapanan yolda ekipler 2 polise ulaşmak için yoğun çalışma yürüttü.

Öte yandan 1 polisimiz şehit olurken acı kazada 1 polis ise yaralandı.

KAYGAN ZEMİN FACİAYA NEDEN OLDU

A Haber muhabiri Barış Tünel kazanın detaylarını A Haber ekranlarında aktardı.

A Haber muhabiri Barış Tünel: Doğanşehir'den Gaziantep'e giderken bu kaza meydana geldi. bir kazaya müdahale ediyordu trafik polis ekipleri, başka bir tır çarptı, polisler maalesef tırın alında kaldı polisler maalesef. Ve bu noktaya, olay yerine kısa süre ekipler sevk edildi. Maalesef bir polisimiz şehit oldu, diğer polisimiz de yaralandı.

Olay yerine vinç gönderildi, saman balyalarını kaldırmak için. Büyük bir kaza aslında, yol tamamen trafiğe kapandı, 1 polise ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Zemin kaygandı aslında bir tır devriliyor o noktada, polisler o tıra müdahale etmek için geliyor, başka bir saman yüklü tır geliyor, kayıyor ve o sırada müdahale eden ekiplerin üzerine devriliyor maalesef. 1 polisimiz de şehit oluyor, diğer polisimizde durumunun ağır olduğunu paylaşalım.