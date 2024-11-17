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Kastamonu'da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü! 1 ölü 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 05:12 Güncelleme: 17.11.2024 05:36
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Kastamonu’da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü! 1 ölü 2 yaralı

Kastamonu'da Mehmet Yücel'in kullandığı araba, F.İ. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlar hurdaya döndü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Ağlı karayolu Gölcüğez köyü yol ayrımında meydana geldi.

Kaza yapan araçlar (İHA)Kaza yapan araçlar (İHA)

Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesinde bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine dönmek için yola çıkan ailenin bulunduğu, Muhammet Yücel (22) idaresindeki 37 PP 182 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobile F.İ. (36) yönetimindeki 37 DH 736 plakalı Ford marka hafif ticari araç arkadan çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle kağıt gibi ezilen ve tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan annesi Güler Yücel (53) ve kız kardeşi Songül Yücel (19) yaralandı.

Yaralılardan Güler Yücel, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Güler Yücel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Muhammed Yücel'in ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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