İstanbul’da komşu tacizi! 18 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı ifadesi pes dedirtti

Korkunç taciz Gaziosmanpaşa'da yaşandı. 18 yaşındaki genç kız aynı apartmanda yaşadıkları Emin U. tarafından taciz edildi. Korkunç olay ile psikolojisi bozulan genç kız korkunca durumu kimseye anlatamadı ancak tedavi gördüğü esnada tacizi anlatınca sapık komşu için harekete geçildi.

2022 yılında Emin U. (33) aynı apartmanda oturduğu komşusu olan 18 yaşındaki genç kızı öptü. Emin U. aradan geçen 1 hafta sonra apartmanda genç kızı sıkıştırarak alt kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp cinsel tacizde bulundu. Dehşeti yaşayan genç kız bu skandalı korkudan ailesine açamadı. Psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan genç kız içine kapanınca ailesi psikiyatri servisine götürmeye başladı.

SAPIK KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olaydan 2 yıl sonrasında ise gerçek ortaya çıktı. Genç kız tedavi sırasında, cinsel istismara maruz kaldığını doktora anlattı. Durumu öğrenen aile şüpheli Emin U.'dan şikayetçi olurken şahıs gözaltına alındı.

PES DEDİRTEN SAVUNMA: SUÇSUZUM

Karakoldaki ifadesinde şüpheli Emin U. suçlamaları kabul etmeyerek, genç kızın dudağından öpmediğini özel bölgesine dokunmadığını; neden bu şekilde şikayetçi olduğunu bilmediğini suçsuz olduğunu iddia etti.

10 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olup mağdur kızın iftira atmasını gerektirecek bir nedenin bulunmadığı kaydedildi. Şüphelinin elde edilen deliller doğrultusunda suçu işlediği belirtildi. İddianamede şüpheli Emin U. hakkında 'Zincirleme şekilde cinsel istismar' suçu kapsamında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme ilerleyen günlerde görülecek.