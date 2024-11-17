Bursa’da iş kazası! Üzerlerine halat düşen 2 kişi yaralandı

Cerrah Mahallesi'ndeki bir apartman inşaatında meydana geldi. Ömer B. (29) ile Ersin D. (25), bir inşaatın üst katlarına vinçle malzeme çıkardıkları sırada vincin çelik halası koptu.

Üzerlerine düşen halat nedeniyle yaralanan 2 işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.



Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.