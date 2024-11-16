Sosyal medya fenomeni dehşet saçtı! TikTok canlı yayınında diğer fenomeni vurdu
Sosyal medya platformu TikTok'ta beğeni ve takipçi uğruna her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Son olarak Ankara’nın Sincan ilçesinde TikTok fenomeni Cansum Ş. ile Çağlacaa isimli iki kadın fenomen arasında kavga çıktı. Kavga sırasında TikTok canlı yayını açan Cansum Ş. Çağla'yı silahla vurdu. Olay yerinden araçla kaçan Cansum Ş. ve araçtaki M.H. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cansum Ş.'nin daha önce işlediği suçlardan 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan canlı yayında yaşanan o anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde sosyal medya fenomenleri Cansum Ş. ve Çağlayan Y. arasında silahlı kavga çıktı.
Cansum Ş., kavga esnasında Çağlayan Y.'yi ruhsatsız silahıyla sol bacağından yaraladıktan sonra M.H. kontrolündeki araçla olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Çağlayan Y., sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.
80 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Olay yerinden araçla kaçan Cansum Ş. ve araçtaki M.H. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cansum Ş.'nin daha önce işlediği suçlardan 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan kavga sırasında Cansum'un Çağla'yı silahla vurduğu anlar canlı yayında sosyal medya kullanıcıları tarafından saniye saniye kaydedildi. Ayrıca canlı yayın beğeni sayısının 2.8 M olması dikkat çekti.