Sosyal medya fenomeni dehşet saçtı! TikTok canlı yayınında diğer fenomeni vurdu

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde sosyal medya fenomenleri Cansum Ş. ve Çağlayan Y. arasında silahlı kavga çıktı.

Cansum Ş., kavga esnasında Çağlayan Y.'yi ruhsatsız silahıyla sol bacağından yaraladıktan sonra M.H. kontrolündeki araçla olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Çağlayan Y., sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

80 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinden araçla kaçan Cansum Ş. ve araçtaki M.H. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cansum Ş.'nin daha önce işlediği suçlardan 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan kavga sırasında Cansum'un Çağla'yı silahla vurduğu anlar canlı yayında sosyal medya kullanıcıları tarafından saniye saniye kaydedildi. Ayrıca canlı yayın beğeni sayısının 2.8 M olması dikkat çekti.