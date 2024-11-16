Erzurum’u kar vurdu! Kent beyaza büründü

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü.

Erzurum'dan bir kare (İHA)

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini kara bıraktı. Palandöken Dağı'nda yoğunluğunu artan karla etraf beyaza büründü, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için kayak merkezine geldi.

Erzurum'dan bir kare (İHA)



Kent merkezinde de etkisini artıran yağış nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yollarda çalışma yaptı.

Lapa lapa yağan karın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, kar topu oynayarak eğlendi. Kar nedeniyle araçlar, caddeler, yollar beyaza büründü.