21 Ağustos 2024, Çarşamba
TikTok düellosu ölümle bitti! Emir Koçhan’ı döve döve öldürdüler! Cinayete neden olan yazının yerinde artık bakın ne yazıyor
İstanbul Sarıyer'de 'Ayazağa kedileri geliyorum' duvar yazısı önünde arkadaşları ile fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaşan 16 yaşındaki Emir Koçhan bir grup yaşıtı tarafından feci şekilde darp edildi. Koçhan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenilirken, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden detayları aktardı.
Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:04