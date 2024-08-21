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TikTok düellosu ölümle bitti! Emir Koçhan’ı döve döve öldürdüler! Cinayete neden olan yazının yerinde artık bakın ne yazıyor

İstanbul Sarıyer'de 'Ayazağa kedileri geliyorum' duvar yazısı önünde arkadaşları ile fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaşan 16 yaşındaki Emir Koçhan bir grup yaşıtı tarafından feci şekilde darp edildi. Koçhan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenilirken, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden detayları aktardı.

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:04
TikTok düellosu ölümle bitti! Emir Koçhan’ı döve döve öldürdüler! Cinayete neden olan yazının yerinde artık bakın ne yazıyor

Olay, Sarıyer Ayazağa'da 17 Ağustos cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

TikTok düellosu ölümle bitti! Emir Koçhan’ı döve döve öldürdüler! Cinayete neden olan yazının yerinde artık bakın ne yazıyor

İddiaya göre, Emir Koçhan (16) arkadaşları ile birlikte 'Ayazağa kedileri geliyor' yazılı duvarın önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabında paylaştı.

Bu paylaşımın altında yapılan yorumlar ise tartışmalara neden oldu.

TikTok düellosu ölümle bitti! Emir Koçhan’ı döve döve öldürdüler! Cinayete neden olan yazının yerinde artık bakın ne yazıyor

İddiaya göre Koçhan, arkadaşlarıyla birlikte sosyal medyaya görüntü çekmek için Ayazağa Mahallesi'ne gitti.

TikTok düellosu ölümle bitti! Emir Koçhan’ı döve döve öldürdüler! Cinayete neden olan yazının yerinde artık bakın ne yazıyor

Durumu öğrenen karşı tarafın da olay yerine gelmesinin ardından tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

TikTok düellosu ölümle bitti! Emir Koçhan’ı döve döve öldürdüler! Cinayete neden olan yazının yerinde artık bakın ne yazıyor

Kalabalık grup tarafından darbedilen Emir Koçhan baygınlık geçirdi.