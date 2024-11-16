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Arnavutköy'de koca dehşeti! 20 yerinden bıçaklanan kadın sağlık merkezine sığındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2024 01:50 Güncelleme: 16.11.2024 02:41
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Arnavutköy’de koca dehşeti! 20 yerinden bıçaklanan kadın sağlık merkezine sığındı

Dehşet veren olay Arnavutköy'de yaşandı. İddiaya göre tartıştığı kocası tarafından bıçaklanan D.G., ağır yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, D.G. isimli kadın ile eşi O.G.'nin arasında tartışma çıktı. Evde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine D.G., kocası O.G.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Arnavutköy'de eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle yaralanan kadın, sağlık merkezine sığındı (Foto: DHA) Arnavutköy'de eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle yaralanan kadın, sağlık merkezine sığındı (Foto: DHA)

Yaklaşık 20 bıçak darbesiyle evden kaçarak aynı sokakta bulunan Aile Sağlığı Merkezi'ne sığınmaya çalışan D.G., yere yığıldı. İki çocuk annesi D.G., çevredekiler tarafından çağırılan ambulansla ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken saldırgan koca ise olay yerinden kaçtı.

D.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaçan koca O.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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