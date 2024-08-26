Şizofreni dehşeti! Aynı aileden birçok yaralı var

Şizofreni hastası dehşet saçtı: 4 yaralı

Çığlık seslerini duyan komşular eve girdiklerinde aileyi kanlar içerisinde bulurken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

2'Sİ AĞIR 4 YARALI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Emine ve eşi İhsan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.