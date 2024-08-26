Şizofreni dehşeti! Aynı aileden birçok yaralı var
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şizofreni hastası genç korku dolu dakikalar yaşattı. Genç ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaralayarak kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olay sonrası kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şizofreni hastası genç, birlikte yaşadığı ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaraladı.
Olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuz Ş. isimli şahıs, birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri Boncuk ile İhsan S.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.
Çığlık seslerini duyan komşular eve girdiklerinde aileyi kanlar içerisinde bulurken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
2'Sİ AĞIR 4 YARALI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Emine ve eşi İhsan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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