Üniversite öğrencisi genç kız dehşeti yaşadı! Bakan Yerlikaya’dan açıklama: Devletin korumasında

Ordu Üniversitesi İkizce Meslek Yüksekokulu öğrencisi F. A. olduğunu söyleyen, cinsel saldırıya uğradığını, tehdit edildiğini ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek sosyal medya üzerinden yetkililere yardım çağrısında bulundu.

F. A., tanıştığı bir grup aracılığıyla Mehmet adlı bir kişiyle yakınlaştığını ve ardından İstanbul'a gittiklerini anlattı. Burada, kaldığı otelde cinsel saldırıya uğradığını ve çıplak fotoğraflarının çekildiğini belirten genç kadın, telefonunun çalındığını ve fotoğraflarıyla tehdit edildiğini söyledi. F. A., bir yıl boyunca yaşadığı bu olaylar nedeniyle sessiz kaldığını ancak artık daha fazla dayanamadığını dile getirdi.

Ailesine zarar verileceği tehdidiyle susmaya zorlandığını ve kendisinin kimlik bilgileriyle dolandırıcılık yapıldığını ifade eden F. A., "Suçsuz yere hapis cezası almak istemiyorum. Yardım edin," diyerek çağrıda bulundu. Olayın detaylarını paylaşan genç kadın, özellikle çıplak fotoğrafları ve videolarıyla tehdit edildiğini, hayatının bu süreçte kabusa döndüğünü vurguladı. Yaşadığı korkunç olayın kamuoyunun dikkatine sunulmasını isteyen F. A., yetkililerin yardımını bekliyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: KIZIMIZ DEVLETİN KORUMASINDA

"18.10.2024 günü sosyal medyadan yayın yapan F.A. isimli kızımızın Karabük ili Safranbolu ilçesinde olduğu tespit edilmiş 18.10.2024 günü gece saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçilmiştir. Karabük Valiliğimiz koordinesinde; Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır. Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede "Adli Görüşme Odasında (AGO)" psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır. Konuyla ilgili iddiaların detaylı araştırılması devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."