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İzmir'de haşere ilaçlaması can aldı! Zehirlenen bebek öldü | 3 gözaltı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2024 00:59 Güncelleme: 15.11.2024 01:20
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İzmir’de haşere ilaçlaması can aldı! Zehirlenen bebek öldü | 3 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlaması yapıldı. İlaçlama sonrası 1 yaşındaki erkek bebek zehirlenerek hayatını kaybederken anne ve babası ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin açıklama yapan İzmir Valiliği olayın yaşandığı apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından zehirlenen 1 yaşındaki bebekten acı haber geldi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki bir apartmanda 12 Kasım'daki haşere ilaçlamasının ardından 14 Kasım saat 11.30 sıralarında bazı vatandaşların ilaçlamadan etkilendiğinin 112 ihbar hattına bildirildiği belirtildi.

VALİLİ DUYURDU: 3 GÖZALTI VAR

İlaçlamayla ilgili araştırma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Apartman sakinlerinden 1 yaşındaki erkek bebek T.A.K'nin zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. İlaçlamadan etkilenen apartman sakini G.U'nun tedavisine Alsancak Devlet Hastanesi'nde devam edilmektedir. Vefat eden bebeğin babası R.K. ve annesi R.K. tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Olayın yaşandığı apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personelinin gözaltına alınmıştır."

OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanın tahliye edildiği, burada yaşayanlara geçici barınma imkanı sunulduğu bildirilen açıklamada, "Ayrıca AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekiplerince ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmalarına başlanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

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