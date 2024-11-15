Eski sevgilisi ihbar etti fuhuş çetesi çökertildi! CHP’li Ataşehir Belediyesi’ne bağlı zabıtalar fuhuşa göz yumdu

Youtuber Kerem Balin ile fenomen sevgilisi Nehir Ayaz'ın biten aşkının ardından çöken fuhuş çetesinin ucu CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne uzandı. Ataşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin ruhsatsız faaliyet gösteren masaj salonunun mühürlenmemesi karşılığında çete üyelerinden rüşvet aldığı ortaya çıktı.

Eski sevgilisi ihbar etti fuhuş çetesi çökertildi ( A Haber)

İstanbul Ataşehir'de geçen yıl ekim ayında bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, şüphelilere ilişkin teknik takip ve telefon dinlemesi yaptı.

Konuşmalarda çete üyelerinin fuhuş suçunu işledikleri belirlendi. Ayrıca sosyal medya hesabından çeteye üye bulan fenomen Nehir Ayaz'ın, masaj salonu sahibi Youtuber sevgilisi Kerem Balin ile ilişkisi bitince ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Eski sevgilisi ihbar etti fuhuş çetesi çökertildi ( A Haber)

Hazırlanan iddianamede başka bir detay ortaya çıktı. Masaj salonu, daha önce de fuhuş suçundan işlem gördüğü için Kerem Balin'in değil, ortağı olan şüphelilerden Burak D.'nin annesi ve yine dosyada şüpheli olarak yer alan Şengül Ö.'nün üzerindeydi. Dosyada anne-oğulun yer alan konuşması ise rüşvet skandalını ortaya çıkaran cinsteydi.

Eski sevgilisi ihbar etti fuhuş çetesi çökertildi ( A Haber)

ZABITA EKİPLERİ RÜŞVET ALMIŞ

Fuhuş suçuna yönelik teknik takip, şüphelilerin telefon kayıtlarında ayrı bir skandal daha ortaya çıkardı.

Ataşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin masaj salonu için mühürlememe karşılığında rüşvet aldığı belirlendi.

Masaj salonunun sahibi Şengül Ö.'nün ve oğlu Burak D.'nin telefon konuşması yeni bir soruşturma doğurdu.

O konuşmada; "Para vermek mesele değil, veriyoruz hâlâ geliyorlar, madem gelecekler niye veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.