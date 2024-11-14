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Korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2024 22:58
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Korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil iş makinesine çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otomobil hurdaya döndü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil iş makinesine çarptı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada otomobilin hurdaya döndüğü görüldü.

Reha Bülbül yönetimindeki otomobil, Tavşanlı-Kütahya kara yolu Şahmelek rampasında aynı yöne giden Mehmet K. idaresindeki iş makinesine çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki yaralılar Melike, Mert ve Mina Öncel ile Saliha Bülbül, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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