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Altında yükseliş devam edecek mi? Borsa, döviz ve altın piyasalarında son durum

Altın fiyatları son günlerde hızla yükselerek rekor kırması yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle FED'in uzun bir aradan sonra faiz indirimine gitmesiyle birlikte altın fiyatlarında yeni zirveler görülmeye başlandı. Bu yükselişin ne kadar süreceği ise yatırımcıların en çok merak ettiği soruların başında geliyor. A Haber ekranlarında altın yatırımcıları için kritik değerlendirmeler masaya yatırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.09.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 12:44
Altında yükseliş devam edecek mi? Borsa, döviz ve altın piyasalarında son durum

Altındaki bu artışların daha ne kadar devam edeceği merak konusu! Borsa, döviz ve altın piyasalarını önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber ekranlarında altın yatırımcılarının merak ettiği soruları yanıtladı. İşte, borsa, döviz ve altın piyasalarındaki son gelişmeler…

Altında yükseliş devam edecek mi? Borsa, döviz ve altın piyasalarında son durum

Altın Fiyatlarında Yeni Rekorlar Kapıda mı?

Son günlerde altın fiyatlarında gözlenen hızlı yükseliş, piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. FED'in faiz indirimine gitmesiyle beraber ons altın 2.680 dolar seviyelerine, gram altın ise 3.080 lira seviyelerine kadar tırmandı. İslam Memiş, "6 gün boyunca her gün yeni bir rekor denemesi yaparak bu yükseliş trendine devam ettiğini gözlemledik" diyerek yatırımcılar için önemli tüyolar verdi.

Altında yükseliş devam edecek mi? Borsa, döviz ve altın piyasalarında son durum

Finans Analisti İslam Memiş, Merkez Bankaları'nın sürpriz faiz indirimlerinin ve FED'in beklenenden fazla faiz indirim sinyali vermesinin altın fiyatlarını yükselttiğini ifade etti. Memiş, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Muhtemel makul bir seyirde haftaya başlayabiliriz. Çünkü çok agresif bir yükselişler yaşandı. 2680 dolar ONS altın tarafında, gram altında 3080 seviyelerinde görüldü. Merkez Bankaları'nın faiz indirme süreciyle yükselişler başladı. Özellikle FED'in beklenenden daha fazla faiz indirimi yapması gelecek aylarda bu faiz indiriminin sinyalini vermesi yükselişlerde etkili oldu. Ancak aynı haftanın içinde İsrail'in saldırıları hız kazandı ve jeopolitik gerilim fiyatlamasına giren altın fiyatlanması gördük. Altın fiyatları geride bıraktığımız 6 gün boyunca her gün yeni bir rekor denemesi yaparak bu yükseliş trendine devam ettiğini gözlemledik."

Altında yükseliş devam edecek mi? Borsa, döviz ve altın piyasalarında son durum

Altın Yatırımcıları Ne Yapmalı? Almalı mı, Satmalı mı?

İslam Memiş, altın yatırımcılarına kısa vadeli kar satışlarında düzeltmelerin olabileceğini, ancak bu düzeltmelerin altın alımı için fırsat yaratabileceğini belirtti. Altın hakkındaki öngörülerini şu şekilde ifade etti:

Altında yükseliş devam edecek mi? Borsa, döviz ve altın piyasalarında son durum

"Kısa vadeli kar satışlarında düzeltmeler mutlaka mümkündür ve bekliyoruz. Ancak bu kısa vadeli düzeltmeler ve teknik düzeltmeler aşağı yönlü hareketlerde altın almayı ihmal etmiş, altın almamış, altın ihtiyacı olan yatırımcılara fırsat verecektir. Yine orta ve uzun vadeli yükseliş devam ediyor. Özellikle ONS altın tarafında bu yıl sonunda kadar beklediğimiz seviye vardı 2600 dolar seviyesine kadar Merkez Banlarına, 2600-3000 dolar aralığında da jeopolitik gerilimleri fiyatlanabilir. Altın tarafında da bu yıl beklentimiz 3500 lira seviyesi ve her ay yeni bir rekor denemesi yapabilir. Elinde altın bulunduranlar satış için daha erken ama nakit ihtiyacından dolayı satılabilir. "