Altında yükseliş devam edecek mi? Borsa, döviz ve altın piyasalarında son durum

"Kısa vadeli kar satışlarında düzeltmeler mutlaka mümkündür ve bekliyoruz. Ancak bu kısa vadeli düzeltmeler ve teknik düzeltmeler aşağı yönlü hareketlerde altın almayı ihmal etmiş, altın almamış, altın ihtiyacı olan yatırımcılara fırsat verecektir. Yine orta ve uzun vadeli yükseliş devam ediyor. Özellikle ONS altın tarafında bu yıl sonunda kadar beklediğimiz seviye vardı 2600 dolar seviyesine kadar Merkez Banlarına, 2600-3000 dolar aralığında da jeopolitik gerilimleri fiyatlanabilir. Altın tarafında da bu yıl beklentimiz 3500 lira seviyesi ve her ay yeni bir rekor denemesi yapabilir. Elinde altın bulunduranlar satış için daha erken ama nakit ihtiyacından dolayı satılabilir. "