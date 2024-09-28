28 Eylül 2024, Cumartesi
Altında yükseliş devam edecek mi? Borsa, döviz ve altın piyasalarında son durum
Altın fiyatları son günlerde hızla yükselerek rekor kırması yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle FED'in uzun bir aradan sonra faiz indirimine gitmesiyle birlikte altın fiyatlarında yeni zirveler görülmeye başlandı. Bu yükselişin ne kadar süreceği ise yatırımcıların en çok merak ettiği soruların başında geliyor. A Haber ekranlarında altın yatırımcıları için kritik değerlendirmeler masaya yatırıldı.
Giriş Tarihi: 28.09.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 12:44