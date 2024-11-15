Cani baba için karar verildi | Hamile eşini ağaca bağlayıp çocukları katletti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen olayda, 7 aylık hamile olan Selma Abacı (33) ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'nın cansız bedenleri Bitişik Mahallesi Demen Yaylası'nda çukura gömülmüş halde bulunmuştu.

Çocuklarını, eşinin gözleri önünde öldürüp daha sonra eşini ağaca bağlayarak katletmişti

Av tüfeğiyle vurulan 3 kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından olayın faali baba Turgay Kaya, JASAT ekipleri tarafından yakalanmıştı. Kaya'nın Selma Abacı'nın dini nikahlı eşi olduğu ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Turgay Kaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Çocuklarını, eşinin gözleri önünde öldürüp daha sonra eşini ağaca bağlayarak katletmişti

Sanık Kaya, mahkemede çocukların babası olduğunu kabul ederken, cinayetleri kendisinin gerçekleştirmediğini iddia etti.Mahkeme heyeti, sanık Kaya'yı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Çocuklarını, eşinin gözleri önünde öldürüp daha sonra eşini ağaca bağlayarak katletmişti



"ANNEYİ AĞACA BAĞLAYIP KATLETMİŞTİ"

Abacı ailesinin avukatı Mehtap Sert, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "6 Şubat 2024 tarihinde 7 aylık hamile Selma Abacı, 2 yaşındaki Kerim ve 1 yaşındaki Azad'ın kaybolduğuna dair annesi tarafından bir ihbarda bulunuldu. İhbar neticesinde günlerce yapılan arama sonucunda jandarmanın annenin 'Bu öldürmüştür' dediği Turgay Kaya'yı takip etmesi neticesinde olay ortaya çıktı. Gerçekten de yaylaya götürerek Selma Abacı'yı ağaca bağlayıp katletmiş, çocukları da onun gözünün önünde av silahıyla vurarak öldürmüştü. Ölüleri yok etmek için gübre taşırken jandarmanın takibi sonucunda ele geçirildi. Yakalandıktan sonra gözaltı aşamasında ilk olarak suçunu itiraf etti. Mütalaada kendisi hakkında TCK 82. maddenin canavarca hisle dini nikahlı eşi hamile Selma Abacı'yı ve kendini koruyamayacak derecede çocukları öldürmekten 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Depremden kaynaklı başka bir cezaevine nakledildi, İskenderun Cezaevi'nde değil" dedi.