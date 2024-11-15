Seçil Erzan hakim karşısında! Bakanlıktan flaş adım! Davaya müdahil oldu

Spor dünyasının ünlü isimlerini gizli fon yöntemiyle dolandırmakla suçlanan bankacı Seçil Erzan, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Soruşturmaya ilişkin davanın altıncı duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülüyor. Duruşma saat 11.00'de başladı. Duruşmada önemli bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, davaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme, bakanlığın suçtan zarar görme ihtimalini göz önünde bulundurarak katılma talebini kabul etti. Dava müştekiler ve tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

EV ALDIRMAYIP FONA DAHİL ETMİŞ

Duruşmada ilk olarak esnaf olan müşteki Erkan Karaca dinlendi. 2019 yılında Seçil Erzan'ın mağazasına gelip gitmesi sonu tanıştıklarını, kendisine bankacı olduğundan bahsettiğini belirtti.

Ev alma düşüncesinde oldukları dönemde Erzan'ın yanına giderek danışmanlık almak istediğini söyleyen Karaca, "Seçil Erzan evlerin yüksek fiyatlı olduğunu böyle bir yatırım yatmamız için yönlendirdi.

Eğer yatırım yapmak istiyorsak kapalı bir fonun olduğunu, banka yöneticilerin bu fonda olduğunu, fonda aktif ve eski futbolcuların olduğunu söyleyerek yüksek getirisi olduğunu, yatırımı buraya yapmamızı söyledi" şeklinde konuştu.

"DUDAK UÇUKLATAN KAZANÇLAR"

Erzan'da 673 bin dolar alacağı olduğunu ileri süren müşteki, "Dudak uçuklatan kazançlardan bahsediyordu. Bahanelerle oyalıyordu, Genel Müdür olacağını söylüyordu. Parayı aldıktan sonra herhangi bir belge vermedi. Şubeye yanına gittiğimde hazineden 'Selçuk' isimli biriyle konuşuyordu sürekli. Fondan para çıkmayınca kendisi senet verdi" diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

SEÇİL ERZAN'IN KAÇ YIL HAPSİ İSTENİYOR?

Sanıklar özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor. Davanın kilit ismi eski bankacı Seçil Erzan'ın aralarında futbolcuların da bulunduğu 20 kişiyi, 27 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor.

Erzan'ın 358 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün de 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın ise nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

DURUŞMA ÖNCESİ MAHKEMEYE MEKTUP GÖNDERDİ: HERKESİ TEFECİ İLAN ETTİ

Erzan, duruşma öncesi mahkeme başkanına sanıkları ve müştekileri suçlayan 27 sayfalık mektup yazdı.

Erzan mektubunda, müşteki Ömer Kahraman'ın, parasını bankadan çekerek sanık Nazlı Can'a teslim ettiğine dair kendisine mesaj attığını, daha sonra Kahraman'ın yanında bankanın bölge müdürü Ahmet Çelik'in olduğunu belirterek, mesajları sonlandırdığını ve durumu Çelik'ten sakladığını öne sürdü.

Dosyadaki futbolcular ile bazı müştekilerin birbirini yönlendirmesi ve paralarını çoğaltmak istemeleri amacıyla kendisine geldiklerini belirten Erzan, Arda Turan'ın ana parasının neredeyse tamamını almasına rağmen 7,5 milyon dolar daha alacağı olduğunu söyleyerek gerçek olmayan tutar söylediğini iddia etti.

Sadece Fatih Terim ile çalıştığını öne süren Erzan; Volkan Bahçekapılı'yı, Emre Belözoğlu'nu, Buse Terim'i, Arda Turan'ı, Emre Çolak'ı, Muslera'yı ve Selçuk İnan'ı tefecilikle suçladı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker'in daha sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da bunun gerçekleşmediği, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.