Baraj gölünde deniz bisikletinden düşen Medine kayboldu

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Medine G., Adnan Menderes Bulvarı'nda kıyıdaki işletmeden deniz bisikleti kiralayıp, tek başına göle açıldı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Medine G., suya düştü. Genç kızın suda çırpındığını görenler durumu polise bildirdi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, gölde arama çalışması yaptı ancak sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Dalgıç polislerin ara çalışması sürüyor.