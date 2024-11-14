Bursa'da feci kaza! İşçi dolu kamyonet takla attı: Ölü ve yaralılar var
Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkınca olan oldu. Takla atan kamyonetin kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kontrolden çıkan zeytin işçilerini taşıyan kamyonet takla attı. Yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Çınarlı köyünde zeytin işçilerini taşıyan Emrah Balkancı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet takla attı.
AĞAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ
İçerisinde 8 kişinin bulunduğu araç refüjdeki incir ağaçlarına çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, işçilerden Gülbeyaz Alak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 7 kişi ise, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.