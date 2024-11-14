Öğretmenler Günü ne zaman, resmi tatil mi? 2024 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte, Öğretmenler Günü ile ilgili sorular öğrenciler ve vatandaşlar arasında gündeme geliyor. 2024 yılında Öğretmenler Günü'nün hangi tarihe denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. 2024 yılında ise bu özel gün pazar gününe denk geliyor.

24 Kasım Resmi Tatil Mi?

Birçok kişi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Ancak, 24 Kasım Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler için bu gün bir tatil fırsatı sunmuyor. Yine de ülke genelinde farklı etkinliklerle öğretmenlerin fedakârlıkları ve emekleri anılıyor.

Türkiye'de Öğretmenler Günü'nün Tarihçesi

Türkiye'de Öğretmenler Günü, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmen" unvanını aldığı tarih olan 1981 yılında kutlanmaya başlandı. Atatürk'ün 100. doğum yılı anısına, öğretmenlerin toplumdaki değerini vurgulamak için belirlenen bu özel gün, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle kutlamalar için resmi bir statü kazandı.