Yurt genelinde kar fırtına ve sağanak alarmı! MGM’den uyarı: 10 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava tahmin raporunu yayımladı.

Yurt genelinde kar fırtına ve sağanak alarmı! (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yurt genelinde kar fırtına ve sağanak alarmı! (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

TÜRKİYE, 10 GÜN SÜRECEK YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji uzmanı Murat Acar, AA muhabirine, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Acar, Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini ifade ettiklerini anımsatarak, "Yağışlı sistem geliyor ama Akdeniz'e indiği için ılık olarak gelecek. Sıcaklıklar mevsim normalinin üzerinde seyrediyordu, yağışla beraber mevsim normalleri civarına düşecek." diye konuştu.

Yurt genelinde kar fırtına ve sağanak alarmı! (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Murat Acar, yağışlı sistemin bugün başladığını, asıl yarın ve hafta sonu kendisini göstereceğini dile getirdi. Yarın yağışların, Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olacağını ifade eden Acar, "Cumartesi günü yağışlı sistem biraz daha kendisini gösterecek. Daha geniş bir alana yayılacak. Ege Bölgesi'nin kıyı Ege kesimi ile Akdeniz'de Antalya ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor." dedi.

Yağışların pazar ve pazartesi günü doğuya doğru kayacağını söyleyen Acar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde yağışların etkili olacağını belirtti. Acar, "Sıcaklıklar yağış alan yerlerde Ege'de, Marmara'da mevsim normallerinin yer yer altına düşebilir ama çok fazla bir soğuk beklemiyoruz." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin salı gününe kadar bu yağışlı sistemin etkisinde olacağını ancak perşembe günü yeni bir yağışlı sistemin daha gelmesini beklediklerini belirten Acar, "Yağışlar önümüzdeki 10 günlük periyotta devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri Ege ve Akdeniz'de beklenen yağışların sel ve su baskınına yol açma ihtimali yüksek. Bununla ilgili uyarılarımızı yayımlayacağız." diye konuştu.

Acar, yurtta görülecek kar yağışına ilişkin olarak da şunları kaydetti: "Şehir merkezlerinde kar yağışı beklemiyoruz. Sadece önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Hakkari'nin yüksekleri, Erzincan, Tunceli gibi şehirlerimizde kar ihtimali var. Yurdun iç ve batı kesimlerinde kar yağışı beklemiyoruz."



Yurt genelinde kar fırtına ve sağanak alarmı! (Foto: ahaber.com.tr arşiv)



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel ve su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK TAHMİN RAPORU

5 günlük hava tahmin raporu (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

15 Kasım Cuma

5 günlük hava tahmin raporu (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

16 Kasım Cumartesi

5 günlük hava tahmin raporu (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

17 Kasım Pazar

5 günlük hava tahmin raporu (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

18 Kasım Pazartesi

5 günlük hava tahmin raporu (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

19 Kasım Salı





BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar hariç bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MERSİN 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KAYSERİ -2°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak yağışlı

TOKAT 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -7°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu