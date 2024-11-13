HAC DİYANET kesin kayıt son günü ne zaman? 1-2-3-4 kişilik hac konaklama ücretleri ne kadar

2025 yılı Hac ibadeti için kesin kayıt süreci 15 Kasım 2024'e kadar devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kuralarında ismi çıkan vatandaşların 15 Kasım'a kadar kayıtlarını tamamlamalarını istedi. Kesin kayıtlar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Kesin Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

Kesin kayıt işlemleri için e-Devlet platformu kullanılacak. Adaylar, https://turkiye.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yaparak işlemlerini başlatabilirler. Ardından, "Hac İşlemleri" sekmesi üzerinden organizasyon tercihini yaparak, bilgilendirme yazısını kabul edip "Kaydet" butonunu tıklayarak kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

HAC KESİN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Hac Konaklama Ücretleri

Hac için konaklama ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) cinsinden tahsil edilecektir. Konaklama seçenekleri ve ücretler şu şekilde belirlenmiştir:

1 Kişilik Konaklama Ücreti

4 Kişilik Oda: 24.500 SAR

3 Kişilik Oda: 26.500 SAR

2 Kişilik Oda: 28.500 SAR

Özellikle 4 kişilik oda kapasitesinin sınırlı olduğu ve kayıtların oda yeterlilik durumuna göre yapılacağı belirtilmiştir. Kesin kayıt hakkı kazananlar, oda tercihlerine göre yerleştirilecektir.

HAC ÜCRETLERİ VE DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Hac Pasaport İşlemleri

Hac vizesi alınabilmesi için pasaportun geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2025 tarihine kadar olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu nedenle, yeni pasaport alacak veya mevcut pasaportlarını güncelleyecek olan hacı adaylarının, 30 Kasım 2024 tarihinden sonra il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak, en az bir yıl geçerli pasaport almaları gerekmektedir.