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Düzce'de yangın faciası! İki katlı ev kullanılamaz hale geldi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 03:43
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Düzce’de yangın faciası! İki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Düzce'de E.A.'ya ait 2 katlı bir evde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler müdahale edilmesi ile yangın söndürüldü ve ev kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de çıkan yangında tek katlı ev alev topuna döndü. Yangın neticesinde ev kullanılamaz hale geldi.

Yanan ev (İHA)Yanan ev (İHA)

Yangın, Eminaçma köyünde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre E.A.'ya ait evde belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.Alevlerin gökyüzüne yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen evdeki yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında söndürdü. Yangın ile ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

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