Akaryakıt istasyonunda yangın faciası! Minibüs alevlere teslim oldu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda park halindeki bir minibüste çıkan yangın, korkuya neden oldu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, minibüste hasar meydana geldiği öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Bandırma-Bursa Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
Park halindeki minibüsün motor kısmında çıkan yangını fark eden istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü. Minibüste hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.