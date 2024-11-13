Akaryakıt istasyonunda yangın faciası! Minibüs alevlere teslim oldu

Olay, akşam saatlerinde Bandırma-Bursa Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Ekiplerin yanan minibüse müdahalesi (DHA)

Park halindeki minibüsün motor kısmında çıkan yangını fark eden istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü. Minibüste hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.