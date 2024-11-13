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Ambulans uçak Delal bebek için havalandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 03:32 Güncelleme: 13.11.2024 03:34
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Ambulans uçak Delal bebek için havalandı

Mardin'de böbrek tümörü ve agranülositoz tanısı konulan olan 6 aylık Delal bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla ileri tetkik ve tedavi Ankara'ya sevk edildi.

Mardin'de böbrek tümörü ve agranülositoz tanısı konulan 6 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda böbrek tümörü ve agranülositoz (Vücutta ani ve sık gelişebilen kan hastalığı) tanısıyla tedavi gören 6 aylık Delal Ç.'nin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Delal Ç, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.

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