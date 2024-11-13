Yasaklı bitkiden yüksek gelir elde etti! Kastamonulu Mühendis ektiği bitki ile köşeyi döndü

Salep bitkisi, doğal ortamda toplanması yasaklanmış değerli bir tür olarak biliniyor. Bu bitki özellikle dondurma ile ilaç yapımında kullanılıyor. Bu değerli bitkiyi kontrollü bir şekilde tarlasına eken Ferdi Doğru, bir dönümlük araziden elde ettiği yaklaşık 400 kilogram salep ile 800 bin TL gelir elde etti. Kilosunu 2000 TL'den satarak salep üretiminin ne kadar karlı olabileceğine dikkat çekti.

Salep Üretimi

Yaylada Keşfetti, Tarım Alanına Taşıdı

Üniversite yıllarında annesiyle birlikte yaylada salep bitkisini keşfeden ve büyüleyici yapısıyla ilgisini çeken Ferdi Doğru, Kastamonu'ya yerleştikten sonra salep yetiştiriciliğine yöneldi. 2023 yılında hayata geçirilen "Doğadan Toplama Değil Tarlada Salep Yetiştiriciliği" projesi kapsamında üretim sürecine başlayan Doğru, salebin zorlu bir üretim süreci gerektirmesine rağmen sağladığı yüksek kâr oranıyla oldukça avantajlı olduğunu belirtiyor. Bir dönüm araziye 200 kilogram salep dikildiğinde, bu miktarın iki katına çıkması ve yaklaşık 400 kilogram ürün elde edilmesi mümkün oluyor. Satış fiyatıyla hesaplandığında bu miktar, çiftçilere ciddi bir gelir sağlayabiliyor.

Salep Üretimi

Doğru, sonraki senelerde üretimi artırmayı planladığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Köyü sevdiğimiz için imkanlarım dahilinde her zaman şehirden köye dönüş planım vardı. Bu yüzden Ziraat Mühendisliğini okudum. Okurken istiyordum ki köyde yapmak istediklerimi nizami yapayım. Köy için planlamalarımı yaparken kenara köşeye sıkıştırdığım notlar arasında salep her zaman vardı. Doğal olarak ilgimi çekiyordu. Çünkü Kastamonu'da 25 ila 30 arasında türü mevcut. Şu anda 500 metrekarenin üzerinde bir alanımız mevcut. Bunu önümüzdeki yıl daha da arttırmayı planlıyoruz. Şimdilik bitkiyi daha da geliştirme aşamasına doğru ilerliyoruz. Herkesin iki aldığından biz üç ya da dört nasıl alırız bunun hesabındayız"

Salep Üretimi

Neden Doğadan Toplanması Yasak?

Salep bitkisi, Türkiye'de nadir bulunan ve nesli tükenme riski altında olan bir tür. Bu yüzden doğadan toplamak yasaklanmış durumda. Uluslararası CITES Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan bu bitki, kontrollü tarım yoluyla korunmaya çalışılıyor. Ferdi Doğru'nun salep üretimi, bu yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleşiyor. Doğru, doğal ekosistemi koruyarak bitkinin sürdürülebilir bir şekilde yetiştirilmesine katkı sağlıyor.

Salep Üretimi

Çiftçilerin İlgisini Çekiyor

Ferdi Doğru, salep yetiştiriciliğinin sunduğu yüksek kazanç potansiyeliyle Kastamonu ve çevresindeki diğer çiftçilere ilham veriyor. Ancak salep üretiminin başarılı olabilmesi için uzman olunması ve bu alanda yatırım yapan üreticilerin süreç yönetimini iyi yapmaları gerekiyor. Salep üretiminin diğer tarımsal faaliyetlere göre daha zahmetli olmasına karşın ekonomik açıdan oldukça avantajlı olduğunu vurguluyor.