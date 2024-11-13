Bahis batağı nasıl işliyor? Hedeflerinde onlar var

Oyuncu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin de gözaltına alındığı ve son günlerde gündemde olanveyasistemi, sistematik olarak ve yasa dışı bir şekilde insanları adeta kumar bataklığına sürüklüyor.

Yurt dışı kaynaklı ve genellikle yine yurt dışından bahisçiler ve bahis baronları tarafından kontrol edilen internet (Bahis veya Kumar) siteleri, üyelik sistemiyle ağlarını genişletiyor.

Yasa dışı kumar (Ekran görüntüsü)

Sabah'ın haberine göre Sanal bahis veya kumar sitelerine üye olanlar, söz konusu sitelerin para akışına aracılık eden üçüncü kişilerin banka hesaplarına paraları aktarıyor.

Toplanan paralar isimlerle ve üyelik hesap bilgileriyle merkeze gönderiliyor. Aracıların, sanal bahis veya sanal kumarın temel taşı oldukları ifade ediliyor.

Yasa dışı kumar (Ekran görüntüsü)

İZ BIRAKMAMAK İÇİN BU YÖNTEME BAŞVURUYORLAR



Bahis veya kumar siteleri, aracılık eden ve banka hesaplarını kullandıran kişilere ödeme yapıyor. Bu yöntem genellikle iz bırakmamak için kullanılıyor.

Yurt dışı merkezli başta olmak üzere tüm sanal bahis veya kumar siteleri, 'Aracı' olarak maddi durumları kötü olan ve işsiz kişileri seçiyor.

"Bankamatikçi" olarak adlandırılan söz konusu kişiler, hesaplarına yatırılan paraları çekiyor ve bağlı oldukları sanal bahis veya kumar çetesinin hesaplarına farklı bir banka hesabı üzerinden aktarıyor.

İnsanların söz konusu banka hesaplarına yatırdıkları paralar, kendi üyelik hesaplarına geçiriliyor ve böylece sanal bahis veya sanal kumar oynatılıyor.

Bazı tanınmış ve ünlü kişiler de söz konusu sitelerin reklamlarını yaparak haksız kazanç elde ediyor.

Reklam karşılığı söz konusu kişilere yüklü ödemeler yapılıyor ve "Bizi tercih etti" denilerek isimleri kullanılıyor ve bahis şebekeleri yeni insanları söz konusu reklamlarla ağlarına dahil ediyor.

Yasa dışı kumar (Ekran görüntüsü)

GÜNLÜK ORTALAMA 250 İŞLEM

Sanal bahis veya kumar şebekeleri, değerli gördükleri ve para akışını sağlayan aracılara üst düzey maddi imkanlar sunuyor ve aracı olan kişileri kendilerine bağlıyor.

Aracılar, şebekeler içerisinde sadece kendi bağlı oldukları kişilerle iletişim kuruyor ve onların talimatlarıyla hareket ediyor.

"Bankamatikçi" olarak adlandırılan aracılar, bankamatiklerin yanı sıra hızlı olması ve dikkat çekmemek için "QR Kod" sistemi üzerinden çalışıyor ve günlük ortalama 250 işlem yapıyorlar.