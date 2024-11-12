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Mardin'de kaza! Tırdaki hayvanlar yola saçıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2024 16:02 Güncelleme: 12.11.2024 16:11
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Mardin’de kaza! Tırdaki hayvanlar yola saçıldı

Mardin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır kaza yaptı. Kaza nedeniyle tırda taşınan büyükbaş hayvanlar yola saçılırken, bölgedeki trafik olumsuz etkilendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaza yapan tırdaki büyükbaş hayvanlar yola çıkarken trafik olumsuz etkilendi. Nusaybin ilçesi Uluslararası İpek Yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, bariyerlere çarptı. Yan devrilen tırdaki büyükbaş hayvanlar yola çıktı.

Mardin'de kaza sonrası yola saçılan büyükbaş hayvanlar (İHA)Mardin'de kaza sonrası yola saçılan büyükbaş hayvanlar (İHA)

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken trafik olumsuz etkilendi. Hayvanlar yol kenarına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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