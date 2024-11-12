Muğla'da cinnet geçiren adam dehşet saçtı! 1 ölü 5 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde cinnet geçiren Erkan Sekmen (47) ağabeyi Hakan Sekmen (49) ile tartıştıktan sonra, ağabeyinin işlettiği marketi benzin dökerek ateşe verdi. Alevlerle birlikte markette patlamanın yaşandığı olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi.
Erkan Sekmen, husumetli olduğu ağabeyinin işlettiği markete elinde benzin bidonuyla geldi. Ağabeyi Hakan Sekmen (49) ile tartışan Erkan Sekmen, elindeki benzini döküp ortalığı ateşe verdi, markette patlama meydana geldi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Olayda Erkan Sekmen ve Hakan Sekmen ile Hakan Sekmen'in oğulları Y.E.S. (23), Y.H.S. (15), eski eşi Ö.Ş. ve yanında çalışan S.U.(24) yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
İhbarın ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralılardan Erkan Sekmen Amerikan Hastanesi'ne kaldırılırken diğer yaralılar Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan 2 çocuk babası Hakan Sekmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan Erkan Sekmen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan bölge sakinleri iki kardeş arasında daha önce de sık sık kavga çıktığını dile getirdiler.