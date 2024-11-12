Sakarya'da ambulans ve araçlar birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ambulans ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar hurdaya döndü. Korkunç kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 sağlık personeli de yaralandı.
Korkunç kaza Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana geldi.
Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde İzmit yönüne giden E.Ö. idaresindeki 54 AFA 570 plakalı ambulans, Göl Caddesi'nden Şehit Cevdet Koç Caddesi'ne çıkmak isteyen Umut Gürsoy (26) yönetimindeki 10 KP 065 plakalı cip ile çarpıştı.
Daha sonra İzmit yönünden gelen 06 DB 9159 plakalı pikabın da çarptığı Gürsoy yönetimindeki cip, savrularak park halindeki 54 ACJ 726 plakalı otomobile çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Kazada, cipin sürücüsü Gürsoy, olay yerinde hayatını kaybetti, ambulans sürücüsü E.Ö, sağlık personelleri Ö.F.C. ve B.Ç. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gürsoy'un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis kazaya karışan ve olay yerinden kaçan pikap sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.