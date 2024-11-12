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Sivas'ta park halindeki otomobil alevlere teslim oldu!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2024 03:55 Güncelleme: 12.11.2024 03:55
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Sivas’ta park halindeki otomobil alevlere teslim oldu!

Sivas'ta park halindeki bir araçtan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Meydana gelen olaydan sonra sonra otomobilin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Sivas'ta bir otomobilde park halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyrantepe Caddesi'nde park halindeki 58 BD 869 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracın yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ


İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.

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