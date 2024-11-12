Makarna pişirirken yaptığınız bu hata kilo aldırıyor! Uzman isim makarna yiyerek kilo almayı önlemenin sırrını açıkladı

Tom Hull, makarnanın pişirme sürecindeki bazı yanlış anlaşılmalara dikkat çekiyor. Özellikle porsiyon kontrolü yapılmadığında, aslında olması gerekenden daha fazla kalori alındığını belirtiyor. Hull, paket üzerindeki porsiyon miktarının genellikle kuru makarna için geçerli olduğunu, ancak birçok kişinin bu miktarı pişmiş makarna olarak kabul ettiğini ve böylece fazladan kalori aldığını vurguluyor. Açıklamasında örnekler vererek şu ifadeleri kullanıyor:

Sağlıklı Makarna Tarifi (A Haber Foto Arşiv)

"Burada paketin üzerinde 75 gr kuru makarnanın genellikle 180 gr pişmiş makarna ürettiğini göreceksiniz. Muhtemelen o kısmı okumuyorsunuz ve doğrudan 180 gr'ın 286 kalori olduğu kısmına atlıyorsunuz. Daha sonra buna benzeyen 180 gr döküyorsunuz ve oldukça fazla, ve evet, 286 kalori için fena değil diye düşünüyorsunuz ve sonra pişiriyorsunuz. Ama bunun yerine henüz pişmediği için 75 gr dökmeniz gerekiyor ve bu da buna benziyor."

Sağlıklı Makarna Tarifi (A Haber Foto Arşiv)

Daha Sağlıklı Makarna Tüketimi İçin İpuçları

Diyetisyen Giulia Crouch da makarnayı daha sağlıklı hale getirmek için basit bir yöntem öneriyor: pişirildikten sonra makarnayı soğutup yeniden ısıtmak. 2020 yılında yapılan bir araştırma, bu yöntemin makarnanın yapısını değiştirerek dirençli nişasta oluşumunu artırdığını ve bu sayede bağırsak sağlığına katkıda bulunduğunu gösterdi. Dirençli nişastalar, sindirimi yavaşlatarak uzun süre tokluk hissi sağlar ve kan şekerini dengeler.

Minnesota Üniversitesi'nin 2023 tarihli araştırması da makarnanın, kilo alımına neden olmadığı gibi dengeli bir diyetin parçası olarak tüketildiğinde kilo kaybına bile yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. Bu araştırma, porsiyon kontrolüne dikkat edildiğinde, makarnanın vücut kitle indeksi (BMI) ve karın obezitesi ile ters orantılı olabileceğini gösteriyor.

Sağlıklı Makarna Tarifi (A Haber Foto Arşiv)

Kilo Aldırmayan Makarna Tarifi

Malzemeler

100 gram tam buğday makarna

1 kabak, 1 havuç, 1 kırmızı biber

1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, taze fesleğen veya maydanoz

Sağlıklı Makarna Tarifi (A Haber Foto Arşiv)

Yapılışı

Bol tuzlu su kaynatın.

Tam buğday makarnayı al dente kıvamında haşlayın.

Sebzeleri küçük küpler halinde doğrayın ve zeytinyağında yumuşayana kadar soteleyin.

Süzdüğünüz makarnayı sotelediğiniz sebzelerle karıştırın ve sıcak servis edin.

Bu tarif, düşük kaloriye sahip, dengeli ve doyurucu bir öğün sunar. Sağlıklı malzemelerle hazırlanan bu yemek, diyetinize kolayca uyum sağlar.