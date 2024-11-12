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Gebze'de park halinde bulunan minibüste 1 kişi ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2024 16:56
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Gebze’de park halinde bulunan minibüste 1 kişi ölü bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halinde bulunan minibüste 1 kişi ölü halde bulundu. Ceset incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki minibüste 1 kişi ölü bulundu.

Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki otoparkta park halindeki 54 AEK 440 plakalı minibüsten ağır kokular gelmesi üzerine yetkililere haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araca giren ekipler, vücudunda delici veya kesici alet yarası bulunmayan bir cesetle karşılaştı. Sebahattin Yılmaz'a (55) ait olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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