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Ekrem İmamoğlu ifade verdi! 9 soruya tek cevap: Finansal destek iddiasını yalanladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.05.2025 12:03 Güncelleme: 05.05.2025 12:29
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Ekrem İmamoğlu ifade verdi! 9 soruya tek cevap: Finansal destek iddiasını yalanladı

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı’nda “oy karşılığı menfaat sağlandığı” iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Kurultayda usulsüzlük yaptığı ve bazı partililere çıkar sağladığı iddiasıyla yöneltilen 9 soruya karşılık İmamoğlu yalnızca bir yanıt verdi. İmamoğlu “Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar' ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu "şüpheli" olarak ifade verdi.

Soruşturmayı yürüten savcı, İmamoğlu'na Ankara'da yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin ettiği ve kurultayda usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin 9 soru sordu.

İMAMOĞLU'NA CHP KURULTAYI HAKKINDA 9 SORU SORULDU

İmamoğlu, sorulara ve tanık beyanlarına "tek" cevap vermek istediğini belirtti.

"TEK CEVAP VERDİ"

Hakkında kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine çalışma yaptığına ve finansal destek sağladığına ilişkin tanık beyanlarını reddeden İmamoğlu, "Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, bazı medya mensuplarını finanse edip Londra'ya geziye götürdüğüne, kurultay öncesinde doğu illerindeki delegelerle İstanbul'da bir otelde toplantı yaptığına ve birçok ilçe belediye başkanını Özel'e oy vermesi karşılığında finanse ettiğine ilişkin tanık ifadelerini reddetti.

Tutuklu Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)Tutuklu Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)

HANGİ ODAKLAR BUNLARA YOL TARİFİ VERDİ?

Kurultay delegeleri üzerinde baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edildiğini kabul etmeyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tanıklar madem bu kadar vazgeçilmezler hepsini toplayıp İstanbul'daki soruşturmaya da göndersinler. Hiç şaşırmam, muhtemelen orada da ifadeleri hazırdır belki de vermişlerdir. Asıl sorulması gereken şudur. Bu akıl dışı beyanları kimlerin ezberlettiğini hangi odakların bunlara yol tarif ettiğini sorgulamak yerine bağımsız olması beklenen yüce Türk yargısının bu kişileri 'muteber tanık' ilan etmesi hangi hukuk anlayışıyla bağdaştırılabilir?

Hukuk bir ülkenin onurudur. Adaletin terazisine iftirayı, dedikoduyu, siyasi siparişleri koymak sadece bireylere değil, doğrudan milletin iradesine ve demokrasimize saldırıdır. Yargının akıl ve vicdan dışı bu senaryoların figüranı haline getirilmeye çalışılması yalnızca bir hukuki çürüme değil, aynı zamanda halkın adalet duygusuna açık bir ihanettir. Milletimize çok büyük bedeller ödeten bu süreç, hukuku siyasetin sopası haline getiren ve bu gidişata sessiz kalan herkesi bu suçun ortağı haline getireceği bir gerçektir."

Öte yandan, soruşturmada bugüne kadar 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.

Ekrem İmamoğlu ifade verdi! 9 soruya tek cevap: Finansal destek iddiasını yalanladı
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Ekrem İmamoğlu ifade verdi! 9 soruya tek cevap: Finansal destek iddiasını yalanladı Ekrem İmamoğlu ifade verdi! 9 soruya tek cevap: Finansal destek iddiasını yalanladı Ekrem İmamoğlu ifade verdi! 9 soruya tek cevap: Finansal destek iddiasını yalanladı
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