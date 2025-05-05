Tüm gözler AK Parti MYK’da! Terörsüz Türkiye’den enflasyon verilerine kritik konular masada

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. Yoğun gündemli toplantıda, iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ GÜNDEMDE

Toplantıda, hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası 'terörsüz Türkiye' sürecinin gündeme gelmesi bekleniyor. Sürece ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İmralı Heyeti arasında gerçekleştirilen görüşme de ele alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

KKTC'DE YAPILAN AÇILIŞLAR DA MASADA

Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen açılışlar ve TEKNOFEST etkinliklerinin de gündeme gelmesi bekleniyor. KKTC'de Yüksek Mahkeme, Millet Bahçesi, Cami ve Kütüphane yapımı sürüyor. Türkiye'nin KKTC'ye yönelik destekleri MYK'da konuşulması bekleniyor.

ENFLASYON VERİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

MYK'da ayrıca ekonomik verilerde görüşülecek. Bugün TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri masada olacak.