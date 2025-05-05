Tüm gözler AK Parti MYK'da! Terörsüz Türkiye'den enflasyon verilerine kritik konular masada
AK Parti MYK, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kritik zirvede terörsüz Türkiye sürecinden enflasyon verilerine kadar çok sayıda konu ele alınacak. İşte detaylar...
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. Yoğun gündemli toplantıda, iç ve dış gelişmeler ele alınacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ GÜNDEMDE
Toplantıda, hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası 'terörsüz Türkiye' sürecinin gündeme gelmesi bekleniyor. Sürece ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İmralı Heyeti arasında gerçekleştirilen görüşme de ele alınacak.
KKTC'DE YAPILAN AÇILIŞLAR DA MASADA
Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen açılışlar ve TEKNOFEST etkinliklerinin de gündeme gelmesi bekleniyor. KKTC'de Yüksek Mahkeme, Millet Bahçesi, Cami ve Kütüphane yapımı sürüyor. Türkiye'nin KKTC'ye yönelik destekleri MYK'da konuşulması bekleniyor.
ENFLASYON VERİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK
MYK'da ayrıca ekonomik verilerde görüşülecek. Bugün TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri masada olacak.
İHRACAT REKORU GÜNDEMDE
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Nisan ayında İhracat rekoru kırıldığı belirtilmişti. MYK'da ihracat verileri değerlendirilecek.
İSRAİL'İN SURİYE VE GAZZE SALDIRILARI KONUŞULACAK
İsrail son olarak Şam ve Hama'ya yönelik hava saldırısı gerçekleştirmişti. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının masaya yatırılması beklenirken, Gazze'de gerçekleştirilen saldırılarda gündeme gelecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Hekimi değiştirme nereden, nasıl yapılır? e-Devlet ikametgah ve sağlık ocağı sorgulama ekranı
- Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı yapılacak iller listesi | Ortaöğretim mezunu olmak yeterli: İşte kontenjan bilgileri...
- Mayıs 2025 Ziraat Bankası promosyon tutarları açıklandı! Emekli maaşına göre kim ne kadar alacak?
- 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB sözleşmeli öğremen atama takvimi 2025
- Öğretmenlere il içi atama başvuru ekranı 2025 | MEB il içi tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Meteorolojiden 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış, sel ve taşkın | 5-9 Mayıs 2025
- Hıdırellez bugün mü, ne zaman? Hıdırellez nasıl kutlanır? Kakava şenlikleri takvimi 2025
- Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi kimdir?
- Hıdırellez 2025 MESAJLARI RESİMLİ | En güzel dileklerle, anlamlı, yeni, farklı, kısa ve uzun Hıdırellez Mesajları
- FB-BJK Derbi MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
- Kurumlar vergisi nedir, nereden, nasıl ödenir? Kurumlar Vergisi son ödeme tarihi 2025
- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi saat kaçta? FB-BJK derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?