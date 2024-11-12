Katil ordusu yine sivilleri hedef aldı! Yardım almayı bekleyen Filistinlileri vurdu

İsrail ordusunun, Gazze kentinin sahile yakın bölgesinde gıda yardım almayı bekleyen Filistinlilerin bulunduğu binayı hedef alması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısında, sahile yakın bir bölgede gıda yardımı almak için bekleyen çok sayıda Filistinlinin bulunduğu bir binayı bombaladı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI NETLEŞMEDİ

Saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi. Bölgede çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğunu aktaran tanıklar, yaralıların bir kısmının Gazze'deki Şifa Hastanesine getirildiğini ifade etti.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.